Scienza possibili molecole organiche sopravvivono sulle lune di Giove e Saturno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un esperimento della Nasa suggerisce che su Europa, una luna di, ed Encelado, una luna di, sotto le croste di ghiaccio potrebbero sopravvivere(ad esempio amminoacidi, acidi nucleici, ecc.) inoceani li’ collocati, nonostante le forti radiazioni su questi mondi. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su “Astrobiology”. Se lander robotici venissero inviati su questeper cercare segni di vita, non dovrebbero scavare molto in profondita’ per trovare amminoacidi che sono sopravvissuti all’alterazione o alla distruzione causata dalle radiazioni, secondo i ricercatori.