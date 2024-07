Ritiro Biden e già corre Kamala Trump | Vi denuncio per truffa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Joeha annunciato che nonrà per la Casa Bianca. L’annuncio del suo clamorosoè stato dato su X. pic.twitter.com/RMIRvlSOYw— Joe(@Joe) July 21, 2024 «Nel corso degli ultimi tre anni e mezzo», ha scritto, «abbiamo fatto grandi progressi come Nazione. Poter svolgere il ruolo di presidente è stato il più grande onore della mia vita. E benché fosse la mia intenzione quella di cercare la rielezione, credo che sia nell’interesse del mio partito e del mio Paese di rinunciare a questa corsa, e di concentrarmi per il resto del mio mandato a svolgere i miei doveri di presidente».LEGGI ANCHE:Harris, identikit di una “pioniera” predestinata. Saprà battere? “Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto grandi progressi come Nazione”. Lo rivendica Joenella lettera in cui annuncia il suodalla corsa alla presidenza degli Stati Uniti.