Prestazione da sogno delLa 17enne milanese Stratosferica Valensin | oro e record sui 200 metri agli Europei under 18

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Elisacontinua a stupire con un’annata letteralmente d’oro. Il suo alloro più importante arriva d18 di Banska Bystrica (Slovacchia). Nei 200, di cui è leader stagionale a livello continentale, la, tesserata con l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, non solo conquista la meda d’oro, ma lo fa stabilendo ilitaliano U20 con un tempo di 23.09 (miglioritaliana Allieve). La lombarda, prima medata d’oro nella storiaregione U18, migliora di sei centesimi il suo precedente limite di 23.15, stabilito il 18 maggio al Roma Sprint Festival. In semifinale si era imposta con un tempo di 23.59. Sul podio c’è pure l’altra italiana Margherita Castellani. Per l’azzurrina, nata nel 2007 ed esplosa nel 2022 con il titolo italiano Cadette dei 300m ostacoli, questo è il primo riconoscimento internazionale di rilievo.