Perché Lyndon B Johnson abbandonò la campagna presidenziale nel 1968

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Presidente in carica Joe Biden ha deciso di fare un passo indietro e non candidarsi per un nuovo mandato alla Casa Bianca. Una decisione attesa e che, in qualche modo ricalca un evento già avvenuto in passato, sciogliendo non poche tensioni che si sarebbero create all’interno dei Dem. Il caso, in particolare, risale al. In quel momentoB.è il Presidente degli Stati Uniti da quando, nel 1963, Kennedy viene assassinato a Dallas. L’anno successivo era riuscito a vincere le nuove elezioni in un tentativo estremo, da parte del paese, di trovar stabilità dopo lo shock subito a causa della morte di JFK. Nonostante questo, però,non è mai riuscito ad essere particolarmente amato. Gli americani, infatti, lo hanno sempre visto come una sorta di “usurpatore”, arrivato a “cacciare” dalla Casa Bianca la famiglia più amata d’America.