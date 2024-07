Nuoto artistico Giorgio Minisini si ritira vincendo la gara d’addio agli Assoluti di Roma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha chiuso in bellezza il suo percorso agonistico da atleta,ieri l’ultimadella carriera nella piscina del Foro Italico. Ilno, icona delnazionale ed internazionale, si è imposto nel free dei Campionati Italianiestivi 2024 sulle note di ‘My Way’ con il punteggio di 233.7543 (140.7043 per gli elementi e 93.0500) pochi giorni dopo aver annunciato il ritiro. Il plurimedato mondiale ed europeo (10 podi iridati e altrettanti continentali) ha entusiasmato il suo pubblico di casa con un esercizio preparato insieme a Mariangela Perrupato e Manila Flamini. Alle spalle disi è piazzato in seconda posizione il volto nuovo del movimento tricolore al maschile, il campione europeo junior Filippo Pelati con 205.1708 punti (123.0208 e 82.1500).