Nunziante prima da titolare | il predestinato che vuole prendersi il Benevento

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’era attesa per sapere a chi mister Auteri avrebbe affidato la porta giallorossa nellaamichevole stagionale contro il San Giorgio del Sannio e la scelta, come era lecito attendersi, è caduta su Alessandro. Troppo poco per definirla una vera e propria investitura, ma pur sempre un indizio su quelle che sembrano essere le attuali gerarchie dopo la partenza di Paleari. Conclusioni dalle parti dinon ne sono arrivate, ma l’emozione deve essere stata tanta per il 2007 che nel caldo pomeriggio del Mancini ha iniziato ad assaporare quello che potrebbe attenderlo nel prossimo torneo di serie C. Il talento di origini foggiane nella sua carriera ha già bruciato le tappe impressionando per tecnica, senso della posizione, calma e sangue freddo, vale a dire tutte le caratteristiche che deve possedere un portiere di grande livello.