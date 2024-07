Norvegia tifosi protestano contro il Var | pezzi di pesce in campo sospesa Rosenborg-Lillestroem FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Incredibile protesta deinel campionato norvegese, con la partita della massima serie trache è stata. Entrambe le tifoserie infatti si sono uniteil Var, che in Scandinavia sta incontrando decisamente più difficoltà a farsi amare rispetto alle latitudini più basse. Secondo diverse associazioni diinfatti la tecnologia rovina le partite con il suo “spezzettamento” del gioco e addirittura in Svezia il Var non è stato adottato per il parere contrario dei club. La protesta è iniziata subito al calcio d’inizio di, con un lancio didiin. L’arbitro ha immediatamente rimandato i giocatori negli spogliatoi, poi il nuovo tentativo ma stavolta si sono aggiunti anche palline da tennis e petardi.