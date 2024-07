Morte di Stefano Bartoli alla vicina ha detto | signora aiutami Mi hanno accoltellato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)di, laha: “. Mi”. Il giovane è statoda un 42enne albanese Un giovane di 28 anni,, è stato ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Spoleto. L’omicidio è avvenuto intorno alle 21 in strada, nella zona di Casette. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita al culmine di una lite “per futili motivi” con un conoscente, un cittadino albanese di 42 anni. Subito dopo l’accoltellamento,avrebbe tentato di allontanarsi, barcollando per alcune decine di metri, per poi accasciarsi a terra davanti a un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Spoleto, cheavviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.