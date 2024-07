Mondadori cucina con Benedetta Rossi e paga 69 milioni per il 51% della sua società

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Milano, 22 luglio 2024 –ha acquistato il 51%influencer e maggior creator italiana nel settore food & cooking,. Il Gruppoinforma che sono stati definiti – per effetto dell'accettazione di un'offerta vincolante intervenuta in data odierna – condizioni e termini essenziali per l'acquisizione, da partecontrollataMedia, del 51% del capitale sociale di Waimea srl, latitolare di tutti dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell'immagine die di Marco Gentili. Waimea è detenuta al 97,9% dae Marco Gentili (individualmente e per il tramiteMaui Media) e al 2,10% su base paritetica da Emiliano Messeni e Marco Iacobellis.