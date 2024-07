L’allarme di Confartigianato si cercano 270 mila lavoratori in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – "La quota di assunzioni difficili da reperire sta aumentando vertiginosamente negli ultimi anni. Nel 2023 è stata superata la quota del 50%". Un dato allarmante messo in risalto dal presidente diImprese Arezzo, Maurizio Baldi "La rilevazione - sottolinea Baldi - emerge dall'ultimo rapporto sull'economia del nostro territorio, presentato dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena". Se da un lato il tasso di disoccupazione ci parla di una provincia in buono stato di salute, dall'altro ci mette di fronte a una difficoltà per le imprese non più procrastinabile.