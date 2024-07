Judo i favoriti gara per gara delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per ilin vista dei Giochi Olimpici di, che scatteranno il 27 luglio con i pesi leggeri e si chiuderanno il 3 agosto con il Team Event. In palio complessivamente 15 titoli, di cui 14 individuali (7 per genere) ed 1 a squadre, con Francia e Giappone che potrebbero dare vita ad un bel testa a testa per il primato nel medagliere della singola disciplina. A pochi giorni dal sorteggio dei tabelloni, andiamo a scoprire nel dettaglio iper. Cominciamo dal settore femminile ed in particolare dalla -48 kg, in cui l’azzurra Assunta Scutto si presenta da n.1 del ranking ma in realtà la più forte del mondo risponde al nome di Natsumi Tsunoda.