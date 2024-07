Il governo cambia il vertice della Protezione civile | nominato Fabio Ciciliano al posto di Fabrizio Curcio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fuorie dentro. Con una mossa inattesa ilhato il capo. La novità è stata comunicata in Cdm dal ministro Nello Musumeci che ha svolto un’informativa a riguardo. La nomina sarà disposta con un decreto del presidente del Consiglio. Aldiarriva così l’attuale commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano,. Napoletano 52enne, proveniente dai ranghiPolizia di Stato, il suo nome è nelle graziepremier Giorgia Meloni e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Una scelta che ha provocato le critiche del Partito democratico: per la capogruppo alla Camera, Chiara Braga, si tratta di un cambio “immotivato” che dimostra come ilMeloni continui “a perseguire logiche di appartenenza per istituzioni che richiederebbero solo preparazione e competenze”.