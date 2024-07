Hockeymercato L’argentino Mura al Cgc Torner resta al Forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tante le novità di mercato. il Cgc Viareggio di Alessandro Cupisti (allenatore) e Nicola Palagi (direttore generale) dovrebbe avere completato la rosa per la serie A1 con i ritorni di Lombardi (Montebello, già confermato) e Cinquini () e l’innesto delattaccante argentino Federico(35 reti nell’ultimo torneo di A1), ex Giovinazzo che piaceva al Sarzana. Per il resto conferme per i protagonisti della promozione. Adei Marmi la squadra, che sarà guidata da Mirco De Gerone, è già al lavoro e le voci di una partenza di, che piaceva a Follonica a Bassano, sembrano del tutto tramontate. Fra i rossoblu ancora da definire la posizione di Rossi che potrebbere, tornare a Sarzana o dedicarsi alla propria professione.