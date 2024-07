Grande assente la segretaria cittadina Venturelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per molti è stata lanell’assemblea di Bosco Albergati: Federica, attualedel Pd, nonché neo assessore a Politiche educative e Rapporto con l’Università nella squadra del sindaco Mezzetti, non era presente alla mattinata che ha decretato il passaggio di consegne tra Roberto Solomita e Stefano Vaccari. Tra l’altro, lei stessa si sta trovando in una posizione conflittuale molto simile, tenendo contemporaneamente il posto in giunta e l’incarico direttivo cittadino del partito. Non solo: laha postato sulla sua pagina social un’immagine di un sentiero delle Dolomiti, facendo intendere (salvo smentite), che il giorno dell’assemblea per lei era preferibile concedersi un giorno di vacanza. Un comportamento che in molti, ieri mattina, hanno notato e criticato. Resta poi da vedere quale strada prenderà l’attuale