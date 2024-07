Emma di nuovo attaccata sui social sbrocca | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 22 luglio 2024) Personaggi TV.Marrone non è estranea nell'affrontare tematichei, e non si fa di certo problemi a parlare apertamente con i suoi fan. Ni giorni scorsi, sul web ha iniziato a circolare un video che mostra un atto di violenza omofoba avvenuto a Roma. La cantante si è schierata affermando l'importanza di prendere posizione contro tali ingiustizie. a Roma La scorsa settimana, nella Capitale, una coppia di ragazzi gay è stata brutalmente aggredita mentre passeggiava mano nella mano nella zona dell'Eur. I due giovani sono stati vittime di un attacco violento, ripreso in un video e poi diffuso dal Gay Help Line.