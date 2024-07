È morta Giuliana Prosperi Era la maestra di Pontorme | Ha cresciuto generazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) "Mia zia Giulietta era solita andare al mare con Vera, l’amica di sempre. E quando qualcuno chiedeva loro di dove fossero, lei non aveva dubbi: diceva di essere di, ancor prima che di Empoli". È forse questo l’aneddoto raccontato da Belinda Bitossi che riassume il senso d’appartenenza e l’amore che(da tutti conosciuta come Giulietta, la "di") aveva per la sua comunità e per il luogo in cui è nata e ha trascorso tutta la vita. Un sentimento ricambiato: si è spenta nelle prime ore di sabato a 93 anni e i tanti messaggi di cordoglio non lasciano alcun dubbio. E un’intera frazione prenderà parte all’ultimo saluto fissato per le 11 di stamani alla chiesa di San Michele Arcangelo. Del resto, la figura di Giulietta è una di quelle che non si dimenticano, visto che dal dopoguerra in poi aveva iniziato giovanissima a dedicarsi all’insegnamento.