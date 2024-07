Break dance calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Venerdì 9 e sabato 10 agosto lafarà il proprio esordio olimpico: prima giornata riservata alle B-Girls, seconda ai B-Boys. Antilai Sandrini, in arte B-Girl Anti, ha centrato la qualificazione per iling azzurro ai Giochi di. Si tratta di un evento storico, anche perché la disciplina non è stata inserita neldi Los Angeles 2028. L’italiana ha le carte in regola per superare quantomeno la prima fase a gironi ed andare poi a giocarsi l’accesso alla zona medaglie nelle battle dei quarti di finale della seconda fase ad eliminazione diretta. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.