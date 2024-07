Biden lascia resta un’ultima possibilità per scongiurare il disastro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia da mercoledì. E ordinabile qui. Con il suo solito atteggiamento da impunito in chief, qualche tempo fa Donald Trump ha detto che, in caso di rielezione a novembre, per rimettere le cose a posto farà il dittatore, bontà sua, solo per un giorno: ma comprereste un’auto usata dal campione delle truffe? La Corte Suprema, dove lui ha nominato tre militanti del movimento Make America Great Again che hanno fagocitato un altro giudice mattoide e altri due pusillanimi forgiando un’inattaccabile maggioranza di giuristi picchiatelli, ha risposto a inizio luglio dicendo che Trump potrà farlo, perché il presidente è da considerare immune qualunque cosa faccia, anche un reato, nell’esercizio dei suoi poteri costituzionali.