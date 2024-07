Basket calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma dai gironi alla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) E’ la settimana che apre ledi, anche per il torneo dimaschile! S’incomincia sabato 27 luglio – il giorno seguentecerimonia di apertura – con le prime partite della fase a, che dureranno fino a sabato 3 agosto. Dopo due giorni di riposo si passa ai quarti diprevisti martedì 6 agosto, con le semifinali venerdì 8 agosto. Domenica 10, infine, le due finali che assegnano le tre medaglie. Le dodici Nazionali qualificate dal Mondiale dello scorso anno e dai tornei Preolimpici sono state suddivise in treda quattro: nel gruppo A troviamo Australia, Spagna, Grecia e Canada; nel gruppo B Francia, Germania, Giappone e Brasile; il gruppo C, infine, è composto dagli Stati Uniti campioni in carica, dSerbia, dal Sud Sudan e da Porto Rico.