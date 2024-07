Arriva il terzo figlio Sorpresa dalla vip di Canale 5 già mamma di due bambine | questa foto e il pubblico esplode

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il vero annuncio ufficiale non è ancorato, ma l’ultimadella vip di5, con tanto di mano del marito sul pancino e una didascalia sibillina ha già mandato in fibrillazione i tan. Tanto più che, nonostante non abbia scritto le parole precise “Sono incinta”, sta mettendo like a tutti i messaggi di auguri che le stannondo sotto il post. Per moltiequivale a una conferma:in arrivo. E c’è già qualcuno che si augura che sia un maschietto dopo due fiocchi rosa. Il primo nel 2013, quando dal suo primo marito ha avuto Penelope; il secondo a giugno 2022, con la nascita di Mia che invece è figlia dell’imprenditore sposato due anni fa e che ora a quanto pare diventerà di nuovo papà.