Arrampicata sportiva calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo ledi Tokyo 2020, per la seconda volta l’sarà nelolimpico acon le gare della velocità (speed) e della combinata (boulder&lead). Le gare diai Giochi Olimpici disi disputeranno dal 5 al 10 agostoal Le Bourget Sport Climbing Venue di Saint-Denis. Inci sono quattro eventi da medaglia, due per genere: velocità (o speed) e la gara combinata (che prende in considerazione lead e boulder). In tutto, sono in gara 68 atleti (28 per le gare speed e 40 per la combinata). Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli, il palinsesto tv edell’alledi