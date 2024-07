Arcane 2 | Netflix ha appena svelato una nuova anteprima della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una clip inper tenere al massimo l'hype dei fan verso questache si preannuncia ricca di sorprese I fan dihanno dovuto affrontare un'attesa estenuante dalla conclusione1, ma poche ore faha finalmente offerto un nuovo sguardo alla. Il mese scorso è stato pubblicato un trailer, ma ora è stata rilasciata anche una prima clip. Purtroppo, questa non offre ai fan molte informazioni sulla trama, ma si concentra sul tentativo di Heimerdinger di tornare di nascosto nel suo laboratorio, mentre un confuso Ekko lo accompagna. Lo scienziato Yordle inventa frasi in codice e si intrufola nel sistema di ventilazione, portando Ekko a chiedergli: "Non sei tu il