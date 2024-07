Usa ultime ore per candidarsi al NIAF – DiLella Fellows

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) Orientare i giovani professionisti nel sistema politico ed economico italiano e coltivare la prossima generazione di leader nella comunità italoamericana. Con questi obiettivi, la National Italian American Foundation () ha lanciato il programma. Questo programma finanzierà business tour in Italia per giovani professionisti italoamericani e italofili di età compresa tra i 25 e i 40 anni. La borsa di studio comprende il viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto JFK di New York all’Italia, la partecipazione al Forum di Cernobbio organizzato da European House Ambrosetti – Leaders of the Future, l’alloggio e le visite a Como, Milano, Bologna, Firenze e Roma.