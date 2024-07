Un Green Camp contro l’alluvione Tre settimane nel centro estivo per i bimbi dei territori colpiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Undi trecompletamente gratuito per i bambini delle famiglie residenti in uno deidaldel 2023. E per l’area identificata come ‘Circondario via Emilia’, che comprende pure i comuni di Castel San Pietro Terme e Dozza, il municipio di riferimento è quello di Castel Guelfo. Tutto è cominciato quando Seacoop ha preso parte al bando del percorso ‘Oltre l’emergenza – Iniziativa per le aree alluvionate di maggio 2023’ pubblicato dall’impresa sociale ‘Con i bambini’ alla fine dello scorso anno. La volontà era quella di intercettare delle manifestazioni di interesse per la co-progettazione e realizzazione di un’iniziativa straordinaria per le zone danneggiate dal maltempo e offrire una serie di servizi aggiuntivi e gratuiti nelo dell’educazione scolastica ed extra scolastica.