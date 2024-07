Solo in Italia il pallone è per ricchi il confronto con l’estero | la scuola del Real costa la metà di quella della Roma | Inchiesta sul calcio in crisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) C’è una frase che è stata ripetuta spesso, soprattutto quando l’ombra aberranteSuperlega si stava stagliando sulcontinentale. “Ilè stato e deve continuare a essere uno sport del popolo“, si cantilenava allora. Uno slogan potente ma al tempo stesso assolutamente vuoto. Perché ormai da anni il football ha esaurito la sua carica popolare per diventare uno sport elitario. I prezzi sono schizzati alle stelle. Sia per chi vuole seguire ilallo stadio o in televisione. Sia perché chi decide di praticarlo. Un problema che riguarda in particolar modo l’, infatti, si conferma una delle città più care d’Europa per quanto riguarda le scuole(qui le strutture d’éliteFigcno quasi 800 euro l’anno). E ilcon gli altri Paesi europei è impietoso. Un caso singolare è quelloSpagna.