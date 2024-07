Simona Ventura confessa | L’Isola dei Famosi? Io saprei come farla rinascere ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 21 luglio 2024) Nuova avprofessionale perannunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025, la conduttrice sarà al timone di un nuovo programma. Si tratta di un adventure game che andrà in onda sul secondo canale della rete ammiraglia a inizio 2025. Ecco quanto trapelato da Novella 2000: Attualmente si sa ancora molto poco di questo show, tuttavia di certo nelle settimane a venire arriveranno le prime news ufficiali a riguardo.dunque torna al suo primo amore e si prepara a stupire il pubblico con questo nuovo progetto, che di certo non deluderà le aspettative. Resta confermato l’appuntamento con Citofonare Rai Due, il programma condotto dallainsieme a Paola Perego. Un periodo dunque roseo per, che poche settimane fa è convolata a nozze con Giovanni Terzi, lo scrittore, suo compagno di lunga data.