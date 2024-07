Santa Marinella incendio in un appartamento | i pompieri evitano il propagarsi delle fiamme

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 21 luglio 2024)- alle ore sette di questa mattina i vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati chiamati in viaColonne per unin un. Sono giunti con l'equipaggio 17a ed s17. L'era al terzo piano. L'arrivo e le operazioni di spegnimento hanno fatto sì che l'rimanesse confinato solo al locale ripostiglio, senzaper l'. Non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco hanno riconsegnato alle mani della proprietaria anche un coniglietto nano rimasto all'interno dell'.