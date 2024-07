Quando ho fatto la liposuzione volevano buttare il grasso che mi hanno tolto Me lo sono fatto consegnare e ora ci faccio saponette profumatissime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) “Io produco e vendo sapone. Il metro di misura della civiltà”: così diceva Tyler Durden, il personaggio impersonato da Brad Pitt, in Fight Club. E se si pensava fosse inverosimile trovare una persona che facesse lo stesso, be’, bisogna ricredersi. Lo haRobert Tolppi, 23enne del Connecticut, che ha penato bene di fare in casa il suo personalissimo sapone con un ingrediente decisamente sui generis. Tolppi, infatti, che ha documentato l’intero processo su TikTok, ha spiegato come si crea il sapone e cosa ha aggiunto per rendere la sua creazione innovativa. L’uomo, di recente, ha subito una, ma ha conservato il. “buttarlo come rifiuto medico ma ho chiesto se potessi conservarlo”, spiega Tolppi in una clip. Da qui, l’idea geniale: usare i circa 400 centimetri cubi diper convertirlo in sapone. “Ho sempre voluto farlo”, ha aggiunto.