Papa all’Angelus | Olimpiadi siano occasione per tregua nelle guerre

(Di domenica 21 luglio 2024) Durante l'Angelus di questa mattina,Francesco ha rinnovato il suo appello per una “” olimpica su tutti i conflitti in corso nel mondo. "Questa settimana inizieranno i Giochi Olimpici di Parigi, che saranno seguiti dai Giochi Paralimpici. Lo sport ha anche una grande forza sociale, capace di unire pacificamente persone di culture diverse. Auspico che questo evento possa essere segno del mondo inclusivo che vogliamo costruire e che gli atleti, con la loro testimonianza sportiva,messaggeri di pace e validi modelli per i giovani”, ha dichiarato. In particolare, ha aggiunto il Pontefice, ribadendo questa sua richiesta “secondo l'antica tradizione, leper stabilire una, dimostrando una sincera volontà di pace".