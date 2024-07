Ogni anno 1000 morti per autoerotismo | dall’asfissia erotica all’uso di oggetti estremi ecco quando il piacere può diventare letale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Chiariamo subito un punto: normalmente, la masturbazione non uccide nessuno. Per quanto ancora fino a metà del secolo scorso la sola idea era tabù, e intorno alla pratica ruotavano convinzioni leggendarie (come il rischio diciechi o matti), la scienza ha poi chiarito che la masturbazione apporta addirittura dei benefici: ha un ruolo nello sviluppo sessuale, induce un senso di rilassamento e benessere che facilita il sonno e riduce lo stress, diminuisce il dolore grazie al rilascio di endorfine, può migliorare i rapporti sessuali, attua un piccolo allenamento cardiovascolare. Secondo le ricerche, l’80% degli uomini e il 60% delle donne dichiara di masturbarsi con regolarità – e forse sono anche di più, perché intorno alla pratica predominano pudore e vergogna.