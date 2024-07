Nonostante di Valerio Mastandrea aprirà la sezione Orizzonti 

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 21 luglio 2024)Mastandrea con “Nonostante” apre il concorso Orizzonti. E’ definito il film di apertura della sezione Orizzonti dell’81 Mostra del Cinema di Venezia.Mastrandrea A proposito di Nonostante,Mastandrea, alla sua seconda regia dopo Ride (2018), ha dichiarato: “Aprire il festival è aprire il film agli occhi e al cuore del pubblico. La prendo come un’occasione per liberare una storia che è stata solo mia per tanto tempo e che, spero, diventerà di tutti”. Quando sarà proiettato “Nonostante”? Nonostante, interpretato anche da Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini, Justin Alexandre Korovkin, Barbara Ronchi, Luca Lionello, e con Laura Morante, sarà proiettato in prima mondiale nel pomeriggio del giorno di apertura della Mostra, mercoledì 28 agosto, in Sala Darsena, inaugurando il concorso di Orizzonti.