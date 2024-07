Mare mosso salvate due ragazze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Doppio salvataggio a sud della foce dell’Albula. Due ragazzine hanno rischiato di essere risucchiate dalla corrente e sono state aiutate dal personale addetto al salvataggio con il coordinamento della capitaneria di porto. E’ accaduto nel volgere di pochi minuti, intorno alle ore 11 di ieri di fronte alla spiaggia libera a nord del primo stabilimento balneare. Il bagnino Dario Kercucu appena si è accorto di ciò che stava accadendo è intervenuto con la tavola di salvataggio ed è riuscito a raggiungere la tredicenne straniera, ospite di una struttura per bambini in difficoltà, e a portarla a riva con la collaborazione del collega Marius Cojocaru. Nel frattempo è scattata un’altra richiesta di soccorso per una ragazza che veniva trascinata dalla corrente contro la scogliera subendo qualche ferita.