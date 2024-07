La variabile Trump dietro il calcolo di Meloni in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Roma, 21 luglio 2024 – Siamo usciti dalle urne dell’8 e 9 giugno come il “Paese con l’esecutivo più forte d’”. Sembrava il viatico per una nuova maggioranza, lo spartiacque della Storia fra un prima e un dopo nelle sorti di chi tradizionalmente decide a Bruxelles, con l’Italia indiscussa protagonista. Ricordate? L’asse francotedesco indebolito, le destre in grande spolvero più o meno ovunque in Ue. Poco più di un mese dopo, il grande cambiamento non solo non si è visto, ma si è trasformato in una delle pagine politiche indubbiamente più contestate alla premier Giorgia, la prima vera sbavatura nella lunghissima luna di miele che ha segnato questi suoi due anni al timone di Palazzo Chigi. La decisione di Fratelli d’Italia di non appoggiare la maggioranza Ursula segna un assoluto precedente per la storia italiana.