La Faentina va sotto i ferri E il Mugello è già a lutto | Sarà un’estate d’inferno

(Di domenica 21 luglio 2024) Firenze, 21 luglio 2024 – «Ma Trenitalia non si rende conto del disservizio che sta per creare?". Se lo è chiesto Angela, mentre scendeva dal treno che viaggia tra Marradi e Borgo San Lorenzo, domenica scorsa. Tanta gente, chi con le mountain bike a bordo, famiglie, turisti. Una folla che dall’8 agosto, fino al primo settembre non potrà più usare il treno per muoversi sulla, nell’intera tratta fra Firenze e Faenza. Rete Ferroviaria Italiana, usufruendo di risorse del Pnrr, ha avviato un corposo intervento di potenziamento della linea, per un valore complessivo di 140 milioni di euro.