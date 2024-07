La civica Ugolini Centrodestra primi sì E Noé la promuove | | Adatta a governare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Si sono dati appuntamento a giovedì, per un nuovo summit, i partecipanti all’incontro di ieri sera. Protagonisti Elena, candidatache corre per dare un’alternativa al governo dell’Emilia-Romagna, e i coordinatori regionali dei partiti diche dovrebbero – a meno di clamorosi colpi di scena – sostenerla per il voto dei prossimi 17 e 18 novembre. L’incontro è stato positivo e "con un approccio concreto", come riportato da un breve comunicato diffuso dagli stessi partiti. Che "hanno ascoltato il progetto di governo per la Regione Emilia-Romagna proposto dalla candidata", dopodiché ci si è dati appuntamento a giovedì. La sensazione è che il prossimo dovrebbe essere il secondo e ultimo passaggio locale, con Roma che a quel punto potrebbe dare l’ok definitivo (nella sostanza già presente) entro la fine del mese.