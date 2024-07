Juventus per Todibo serve il sacrificio di Huijsen | non convocato|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 21 luglio 2024) 2024-07-20 23:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Laè a caccia di un nuovo difensore centrale da regalare a Thiago Motta. Il rinforzo non sarà Riccardo Calafiori, che il nuovo allenatore bianconero ha rilanciato a Bologna nella passata stagione. Infatti il nazionale italiano classe 2002 scuola Roma è destinato all’Arsenal, che investe 40 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus per il suo cartellino.– Il prescelto è Jean-Clair. Cristiano Giuntoli ha già in tasca l’accordo col calciatore e si è messo al lavoro per trovare un’intesa anche con il Nizza, ripetendo il percorso già effettuato col centrocampista Khéphren Thuram, già arrivato a Torino.