Juventus Giuntoli e Motta vendono gli italiani | ecco chi sta per partire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) C'è una sola eccezione che conferma la regola del mercato della: Michele Di Gregorio. Unico italiano arrivato finora in casa bianconera e, a occhio, unico italiano in arrivo in questa sessione. Il dssembra infatti orientato sugli stranieri e semmai gli altriha intenzione di venderli. Sul mercato è infatti finito senza troppi giri di parole Federico Chiesa, che era prima considerato il fiore all'occhiello del processo dizzazione cercato dalla precedente gestione. Kean è stato venduto alla Fiorentina senza nemmeno trattare troppo sul prezzo (13 milioni più 5 di bonus). Visto l'interesse diverso i centrocampisti, potrebbe essere prestato Miretti, il centrocampista da cui si pensava di rinei tempi bui. E Locatelli, per lo stesso motivo, potrebbe retrocedere nelle gerarchie del reparto.