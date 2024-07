In Bangladesh la Corte suprema rivede la legge causa di rivolte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Ladelha rivisto, ma non abolito, il controverso sistema di quote per l'assunzione riservato ai candidati al servizio civile all'origine delle sanguinosedei giorni scorsi, costate oltre 100 morti. "Laha affermato che il verdetto dell'Altaera illegale", ha affermato il procuratore generale A.M Amin Uddin all'Afp, riferendosi a una precedente sentenza che reintroduceva le quote. Ha aggiunto che il 5% dei posti di lavoro nel servizio civile rimarranno riservati ai figli dei veterani della guerra d'indipendenza e il 2% ad altre categorie.