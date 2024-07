‘Il ristorantino è festa’ piatti doc e musica Il divertimento a Filo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "Ilè festa", il titolo dell’appuntamento culinario e di aggregazione, conpreparati con prodotti selezionati di pesce e carne (e opzioni per i vegetariani) cucinati con passione, accuratezza, fantasia e allegria. L’iniziativa nella Villa Vittoria, in via 8 settembre 1944 ad’Argenta. La festa, organizzata dal circolo del Partito democratico di, proseguirà anche oggi, per poi riprendere il week end successivo. Oggi protagonisti della serata, oltre al buon cibo e alla compagnia, Mauro Ferrara, la voce della Romagna, e Dante music show, che si esibiranno portando i migliori pezzi della tradizione cantautorale romagnola. L’esibizione inizierà alle 21. Il ristorante aprirà alle 19, con possibilità di asporto; è gradita la prenotazione al numero ð 338-6640094. f. v.