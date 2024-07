Furti agli orafi task force in azione Giordini | È già cambiato il vento La leader della Consulta | Il Viminale ha compreso la situazione ora gli imprenditori facciano la loro parte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) "Èil". Giordanaguida ladeglied è stata alnella delegche ha portato all’attenzione del ministero dell’Interno l’escalation deicon una quindicina di colpi avvenuti nel 2024. "C’è un’attenzione diversa: abbiamo spiegato al sottosegretario Molteni l’importanza del distretto orafo: è un’eccellenza nazionale che va difesa. Credo che il messaggio sia arrivato" spiega. "A volte ialle aziende orafe servono a finanziare colpi più complicati e pericolosi – continua – ho percepito subito un clima diverso: nel giro di tre giorni è arrivato un funzionari che ha mappato le aziende e registrato le telecamere con la possibilità di registrare targhe nei dintorni delle aziende e non solo. Sono arrivate forze in più per le pattuglie notturne, oltre al Servizio centrale operativo che si occupa di anticrimine.