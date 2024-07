Formula E | Nissan e il cambiamento climatico | i dati non mentono

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Il teamE ha recentemente pubblicato un’indagine, compiuta in collaborazione con OnePoll, che aveva come argomento la transizione alla mobilità elettrica. Iemersi da questo sondaggio, svolto da tantissimi giovani (range d’età dagli otto ai sedici anni per un campione di seimila individui sparsi per Brasile, Italia, Giappone, Messico, Regno Unito e Stati Uniti ), non ha lasciato alcun dubbio in merito: le nuove generazioni vedono di buon occhio il futuro elettrico nelle quattro ruote. Nelle gare e nelle stradi dei “comuni mortali”. All’interno della stessa indagine, il 68% dei soggetti interessati ha dichiarato che la lotta contro ilè importantissima per il futuro del nostro Pianeta. Una presa di coscienza, insomma, sui reali problemi che stanno affliggendo la nostra società negli ultimi tempi.