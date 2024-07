Elezioni in Venezuela ecco chi è il candidato in vantaggio nei sondaggi che sfida Maduro Ma dal regime repressione e violenze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Per la prima volta dopo oltre un decennio, l’opposizionena ha una possibilità di vittoria sugli eredi del chavismo. AllePresidenziali del 28 luglio, il capo dello Stato Nicolás, leader del Partido Socialista Unido de(PSUV) in carica dal 2013 ed erede di Hugo Chávez, dovrà affrontare un, Edmundo González Urrutia della coalizione Plataforma Unitaria Democrática (PUD), che ne può minare la stabilità. Si tratta di un voto cruciale per il futuro della democrazia che sta vedendo una campagna elettorale segnata da arresti arbitrari, sparizioni forzate enei confronti di persone ritenute critiche del governo. I temi decisivi per il voto superano i confini nazionali e riguardano anche la crisi umanitaria che ha spinto oltre 7 milioni dini ad abbandonare il Paese.