Atletica Borromini d’argento nei 3000 metri agli Europei U18 Italia ancora in vetta al medagliere

(Di domenica 21 luglio 2024) Si apre con una medper i colori azzurri la quarta e ultima giornata dei CampionatiUnder 18 2024 dileggera, in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovacchia). Nell’unica delle cinque finali in programma nella sessione mattutina con almeno unno al via, è arrivato infatti un notevole secondo posto di Vittore Simoneneiche porta a quota 9 i podi complessivi della spedizione tricolore. In una gara molto veloce e senza tatticismi sin dal primo giro, a causa dell’azione solitaria dello svedese Sebastian Lorstrad (alla fine bronzo in 8:11.71 con il record nazionale di categoria migliorando di oltre 12? il personale), il sedicenne siciliano è venuto fuori nel momento decisivo con una progressione incisiva negli ultimi 800dovendo arrendersi solamente ad uno scatenato Aldin Catovic.