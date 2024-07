Alta velocità sulle strade di Monteverde i residenti | Abbiamo paura di essere investiti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 luglio 2024) Le automobili sfrecciano addi, a Roma: iscrivono al Comune e il sindaco Roberto Gualtierisu Via di Donna Olimpia a, il problema – (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comLe auto sfrecciano per ledi, in una situazione che ormai sta esasperando l’animo dei. Una vicenda che ormai dura da qualche tempo, facendo diventare pericoloso anche l’attraversamento pedonale in prossimità dei semafori. Tra le situazioni maggiormente problematiche, c’è la viabilità su Via di Donna Olimpia: nonostante parliamo della strada dei negozi nel quartiere, le automobili sfrecciano aelevatissime e rischiano d’investire le persone. Le automobili sfrecciano addiIl problema è tangente, considerato come una tragedia sia già avvenuta nelle settimane scorse.