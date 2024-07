Aglianese ecco la nuova rosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Ad Agliana manca solo un tassello per completare il puzzle, Bottegone punta sull’esperienza, la Pieve a Nievole conferma e Buggiano si rinnova. In attesa dell’ultimo colpo di mercato, il direttore sportivo del Volley, Fabio Galeotti, presenta la-giocatrici, al momento composta dalle alzatrici Elisa Romani e Teresa Risaliti, dai liberi Alessia Randazzo, Beatrice Tredici e Agnese Barni, dalle centrali Sara Giuliani, Eleonora Bora ed Emma Barni, dall’attaccante/opposta Agnese Forasassi, dalle attaccanti Sara Lekaj, Aurora Alfaioli e Irene Varani, dalle opposte Sara Brachi e Adriana Lo Basso. Un’autentica rivoluzione, per il medesimo obiettivo (vista la gioventù di base): una tranquilla salvezza in serie C.