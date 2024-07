Yuman pubblica il nuovo singolo Sobrio le prossime date live

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 20 luglio 2024)è ildi, un brano dalle sonorità pop soul che sarà presentato nelledel cantautoreè ildi, fuori per Leave Music con distribuzione ADA: un brano dalle avvolgenti sonorità pop soul, in cuiesprime il desiderio di evadere da una realtà che spesso si rivela troppo frenetica e opprimente. Il protagonista della canzone desidera rifugiarsi in un sogno, dove tutto appare più sopportabile, la luce è perennemente accesa e ogni cosa perde la sua importanza assoluta.cattura quei momenti in cui ci sentiamo sopraffatti dalla quotidianità e dall’ansia e crediamo che solo nella dolcezza del sogno possiamo trovare conforto e speranza. La produzione è curata da Nemesynth.