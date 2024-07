Via dell' Amore | ufficiale la chiusura dei lavori Ingresso gratuito per gli spezzini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Riomaggiore, 20 luglio 2024 – Decine di rocciatori 'appesi' alla falesia rocciosa a picco sul mare e gli elicotteri per il trasporto dei materiali: è stata un’opera senza precedenti quella portata a termine in circa due anni e mezzo dalle ditte Gheller e Bertini per la messa in sicurezza e la riqualificazionea Via, simboloa Liguria nel mondo, nel cuoree Cinque Terre, patrimonio’Umanità Unesco. Ieri il Commissario per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico Giacomo Giampedrone, assessore alla Difesa del Suoloa Regione Liguria, ha firmato la conclusionedei, avviati all’inizio del 2022 per riaprire il sentiero panoramico, chiuso dal 2012 a seguito di una frana.