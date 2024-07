Venanzoni caos albo per educatori e pedagogisti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La Legge prevede che tra circa un mese ventimilain Campania siano iscritti all’e non conta se la nostra regione sia la sola in Italia a non possedere una pec a cui inviare la documentazione, perché chi deve ottemperare all’ iscrizione può raggiungere il Tribunale di Napoli e rivolgersi all’ unico sportello disponibile“. Così, in una nota, il consigliere regionale Diego. “Purtroppo, ciò che rende la vicenda ancora più angosciante anche per noi esterni ai fatti è che entro il prossimo 7 agosto chi non sarà iscritto all’non potrà esercitare la professione e verrà sospeso dall’ incarico.