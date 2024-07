Turista soccorsa e poi violentata da due stagionali nel riminese

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 luglio 2024) Si trovava in strada, stesa a terra su un marciapiede, in stato confusionale. Così è stata trovata unasvizzera da due lavoratoriche poi l’avrebberoin una camera d’hotel nel. In stato di fermo un pizzaiolo 59enne di origine egiziana e un cameriere 48enne della provincia di Frosinone, riferisce l’Ansa. Per entrambi l’accusa è di violenza sessuale. I carabinieri al termine di una serie di verifiche condotte anche con l’ausilio di testimonianze e intercettazioni hanno rinchiuso i duenel carcere ai “Casetti”. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, lunedì, nel pomeriggio avrebbero soccorso lasvizzera per poi condurla in una camera d’albergo, spogliata e messa sotto la doccia. Secondo le ipotesi dei carabinieri, i due uomini prima di chiamare il 118 avrebbero abusato sessualmente della ragazza.