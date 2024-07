Tour de France 2024 Jonas Vingegaard | Oggi stavo bene ma domani attenti a crono Pogacar? Forse avrei fatto lo stesso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)ha lanciato un segnale per difendere il secondo posto nella classifica generale delde. Da vero campione, il danese della Visma Lease a Bike è scattato sul Col de la Couillole, riuscendo a mettere altri 52” tra lui e Remco Evenepoel, ora lontano 2’50” in vista dellametro di. I giornalisti di Eurosport si erano accorti cheil vincitore delle ultime due Grande Boucle è rimasto infastidito dallo sprint nel finale di Tadej, che non aveva aiutato nei chilometri precedenti.è però diplomatico: “Ho spinto forte, non mi ha aiutato e sapevo che nonavuto chance allo sprint. Non posso rimproverarlo fino in fondo, probabilmentela stessa cosa. L’importante era dare una dimostrazione dopo la frazione di ieri“.